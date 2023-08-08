Süper Lig'e yerli teknik adam damgası

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 20 takımdan 15'i geçtiğimiz sezonki teknik direktörüyle yola devam edecek. 5 takım ise teknik adam değişikliğine gitti. Bu sezon lige yükselen Samsunspor ve Pendikspor, mevcut teknik adamlarıyla sezona başlarken; Çaykur Rizespor ise İlhan Palut ile yeni bir sayfa açtı.

3 BÜYÜKLER, TAKIMLARINDA KUPA KALDIRAN İSİMLERE EMANET

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile sezonu üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, yeni sezon öncesi de takımlarının başında olurken, Fenerbahçe'de ise kan değişikliği yaşandı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la yollarını ayırıp, İsmail Kartal'ı yeniden takımın başına getirdi. Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk tacını takarken, Şenol Güneş ise siyah-beyazlılar ile (2015-2016, 2016-2017) iki kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe'de yardımcı teknik direktör olarak görev yaptığı 2010-2011, 2013-2014 sezonlarında Süper Lig, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ise Türkiye Kupası şampiyonluk sevinçleri yaşayan İsmail Kartal, 2014-2015 TFF Süper Kupa zaferinde teknik direktör olarak görev alıyordu.

17 TÜRK, 3 YABANCI TEKNİK ADAM YER ALACAK

Süper Lig takımlarının tercihi ise Türk teknik adamlar oldu. 20 Süper Lig ekibinin 17'si Türk, 3'ü de yabancı teknik direktörlerle çalışacak. Adana Demirspor Patrick Kluivert, Konyaspor Aleksandar Stanojevic ve Trabzonspor da takımı Nenad Bjelica'ya emanet etti.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek takımların teknik direktörleri şöyle:

Adana Demirspor: Patrick Kluivert

Alanyaspor: Ömer Erdoğan

Antalyaspor: Nuri Şahin

Başakşehir: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Alparslan Erdem

Fenerbahçe: İsmail Kartal

Galatasaray: Okan Buruk

Gaziantep FK: Erdal Güneş

Hatayspor: Volkan Demirel

İstanbulspor: Fatih Tekke

Kasımpaşa: Kemal Özdeş

Kayserispor: Çağdaş Atan

Konyaspor: Aleksandar Stanojevic

MKE Ankaragücü: Tolunay Kafkas

Pendikspor: Osman Özköylü

Samsunspor: Hüseyin Eroğlu

Sivasspor: Servet Çetin

Trabzonspor: Nenad Bjelica