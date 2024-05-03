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Spor

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe, yarın kozlarını paylaşacak

Süper Lig'e yükselen Göztepe ve Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

IHA3 Mayıs 2024 Cuma 11:34 - Güncelleme:
Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe, yarın kozlarını paylaşacak
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Trendyol 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe ile Eyüpspor İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 66 puanla ikinci sırada yer alırken, Eyüpspor ise 72 puanla lider konumunda bulunuyor. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan iki takımın mücadelesini Mersin bölgesinden Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Ramazan Ufuk Avdaş ile Mehmet Dura yapacak.

Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise sarı-kırmızılılar evinde 5-1 kazanmayı başarmıştı.

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