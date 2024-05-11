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Spor

Süper Lig'e yükselen Göztepe, kupasını aldı

1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe, kupasına kavuştu.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:27 - Güncelleme:
Süper Lig'e yükselen Göztepe, kupasını aldı
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Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak lider Eyüpspor'la birlikte direkt Süper Lig'e yükselen Göztepe, kupasını aldı.

Ligin 32. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, 34. ve son hafta karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrum FK'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Kenan Özer'in penaltıdan attığı golle 1-0 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada Atınç Nukan'la eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Müsabakanın ardından Süper Lig'e yükselme coşkusunu bir kez daha tribünleriyle paylaşan Göztepeli futbolcular, taraftarlarla "İsyan Marşı"nı söyledi.

Daha sonra soyunma odasına giden sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, kupa töreni için kurulan platforma tek tek davet edildi.

Kulüp başkanı Rasmus Ankersen'in de yer aldığı törende sarı-kırmızılı ekibe madalyaları ve kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verildi.

Göztepeli futbolcular, takım kaptanları Atınç Nukan, İsmail Köybaşı ve Yalçın Kayan tarafından kaldırılan kupa ile tribünleri dolaştı.

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