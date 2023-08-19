Süper Lig'i sallayacak Alexis Sanchez hamlesi! Resmen açıklandı

Henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Alexis Sanchez için transfer açıklaması geldi. Şilili eski futbolcu Mauricio Pinilla, Marsilya'dan ayrılan arkadaşı Alexis Sanchez'in Inter'e geri dönmek istediğini söyledi. Pinilla, Alexis Sanchez'in Inter'e transfer olamaması durumunda tercihinin Galatasaray olacağını ifade etti.

ALEXIS SANCHEZ'İN TERCİHİ GALATASARAY

ESPN'e konuşan Şilili eski futbolcu Mauricio Pinilla, vatandaşı Sanchez'in tercihinin Galatasaray olduğunu aktardı.

Pinilla, "Alexis Sanchez ile Inter de ilgileniyor. Eğer Inter'e gitmezse, Galatasaray'a gidebilir. Üçüncü bir seçenek de ona 20 milyon dolarlık dev bir sözleşme teklif eden Suudi Arabistan" dedi.

34 yaşındaki Alexis Sanchez'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile toplamda 44 maça çıktı. 34 yaşındaki Şilili oyuncu bu karşılaşmalarda 18 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.