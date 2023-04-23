Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Gazprom şirketiyle görüşmelerde son aşamaya geldi.

TRT Spor'un haberine göre anlaşma 3+2 yıllık olacak ve Beşiktaş, 3 yıl için 61.5 milyon euro kazanacak.

BEŞİKTAŞ'A DEV GELİR



Gazprom şirketiyle anlaşmalarda sona gelen Beşiktaş, 3 yıl için yaklaşık 61.5M milyon euro kasasına koyacak.



3+2 YILLIK ANLAŞMA TAMAM



Beşiktaş, son görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde stadyum sponsorluğu için 3+2 yıllık sözleşmenin altında imza atacak.



FORMA SPONSORLUĞU DA EKLENECEK

Taraflar arasındaki anlaşmaya, 2024-2025 sezonu forma sponsorluğu da dahil edilecek.



KISA SÜREDE NETLİK KAZANACAK

Beşiktaş ile Gazprom arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

