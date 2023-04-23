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Spor

Süper Lig'i sallayacak sponsorluk anlaşması! Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak

Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğunda önemli bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Rus şirket Gazprom ile stadyum sponsorluğu anlaşmasında sona gelindi. İşte detaylar...

23 Nisan 2023 Pazar 15:38 - Güncelleme:
Süper Lig'i sallayacak sponsorluk anlaşması! Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak
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Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Gazprom şirketiyle görüşmelerde son aşamaya geldi.

TRT Spor'un haberine göre anlaşma 3+2 yıllık olacak ve Beşiktaş, 3 yıl için 61.5 milyon euro kazanacak.

BEŞİKTAŞ'A DEV GELİR

Gazprom şirketiyle anlaşmalarda sona gelen Beşiktaş, 3 yıl için yaklaşık 61.5M milyon euro kasasına koyacak.

3+2 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, son görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde stadyum sponsorluğu için 3+2 yıllık sözleşmenin altında imza atacak.

FORMA SPONSORLUĞU DA EKLENECEK

Taraflar arasındaki anlaşmaya, 2024-2025 sezonu forma sponsorluğu da dahil edilecek.

KISA SÜREDE NETLİK KAZANACAK

Beşiktaş ile Gazprom arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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