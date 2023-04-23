Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Gazprom şirketiyle görüşmelerde son aşamaya geldi.
TRT Spor'un haberine göre anlaşma 3+2 yıllık olacak ve Beşiktaş, 3 yıl için 61.5 milyon euro kazanacak.
BEŞİKTAŞ'A DEV GELİR
Gazprom şirketiyle anlaşmalarda sona gelen Beşiktaş, 3 yıl için yaklaşık 61.5M milyon euro kasasına koyacak.
3+2 YILLIK ANLAŞMA TAMAM
Beşiktaş, son görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde stadyum sponsorluğu için 3+2 yıllık sözleşmenin altında imza atacak.
FORMA SPONSORLUĞU DA EKLENECEK
Taraflar arasındaki anlaşmaya, 2024-2025 sezonu forma sponsorluğu da dahil edilecek.
KISA SÜREDE NETLİK KAZANACAK
Beşiktaş ile Gazprom arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.