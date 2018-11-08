Süper Lig'in 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus'a bu hafta maç verilmedi.
İşte haftanın hakemleri:
9 Kasım Cuma:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Arda Kardeşler)
10 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Hüseyin Göçek)
13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Suat Arslanboğa)
16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
19.00 Kayserispor-Galatasaray (Ümit Öztürk)
11 Kasım Pazar:
13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Mete Kalkavan)
18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)
19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Ali Palabıyık)
20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
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