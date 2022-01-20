Süper Lig'in 2. yarısına Göztepe damgası

DHA 20 Ocak 2022 Perşembe 13:40 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 13:40

Üst üste 3'üncü maçını kazanan sarı-kırmızılılar, 24 puana yükselip düşme hattından iyice kurtulurken, yeni yıla muhteşem bir giriş yaptı. Sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Göztepe, ikinci yarının ilk 3 haftasını 9 puanla kapatmayı başardı. Göztepe bu sezon ilk defa üst üste 3 maçını kazandı. Geçen sezonun 24'üncü haftasında 3 maçlık seri yakalayan sarı-kırmızılılar aynı başarıyı yaklaşık 1 sene sonra tekrar etti.

Geçen yıl Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı art arda yenen Göz-Göz, bu sezon ise Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarını kayıpsız geçti. Sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme hattında tamamlayan Göztepe, 4 resmi transfer yapmasına rağmen galibiyet serisini mevcut kadrosuyla yakaladı. Kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje, orta saha Oussama Tannane ve golcü Franco Di Santo'yu resmen renklerine dahil eden sarı-kırmızılılarda yeni oyuncuların hiçbiri şu ana kadar süre alamadı. Sadece Moubandje, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında 21 kişilik kadroya dahil oldu. Ancak deneyimli sol bek oyuna hiç girmedi.

MAESTRO ÇOK RAHATLADI

Göztepe'nin başına 4'üncü haftada Ünal Karaman'ın yerie gelen teknik direktör Nestor El Maestro da kazanılan maçların ardından derin bir nefes aldı. Sezonun ilk devresinde eleştiri oklarının hedefi olmaya başlayan Sırp çalıştırıcı, takımı hak ettiği yerlere getireceklerini söyledi. İyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını belirten Maestro, "Ben mevcut kadroma hep inandım. Yönetimimize teşekkür ediyorum, takviyeler yapıldı. Arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla daha da güçleneceğiz. Takımımız her zaman kazanacak ve iyi mücadele edecek potansiyele sahipti. Kazanacağımız çok maç var" dedi.

Göztepe, pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

ATINÇ'TAN GOLLERE DEVAM

Göztepe'nin deneyimli stoperi Atınç Nukan, adeta küllerinden doğdu. Sezon başında teknik direktörler hem Ünal Karaman hem de Nestor El Maestro tarafından yedek bırakılan Atınç, formayı kaptıktan sonra takıma büyük katkı sağladı. Savunmada rakiplerine geçit vermeyen 28 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle de hücumda çok etkili oldu. Sivasspor ağlarını sarsarak takımını öne geçiren Atınç, bu sezon Çaykur Rizespor ve Antalyaspor müsabakalarında da sevinç yaşadı. Göztepe'de defansta Atınç'ın partneri olan Dino Arslanagic de ligde 2 kez fileleri sarstı. Göztepe stoperlerinden şu ana kadar 5 gol katkısı aldı.

NÖBETÇİ GOLCÜ TIJANIC

Göztepe'de sezon başında rekor bonservis bedeli ile Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından transfer edilen orta saha David Tijanic, takımın nöbetçi golcüsü oldu. Bu sezonu genelde yedek kulübesinde geçiren Slovenyalı oyuncu oyuna sonradan dahil olup 4 gol attı. Tijanic, gol attığı tüm maçlarda Göztepe'nin puan ya da puanlar almasını sağladı. Tijanic, ilk olarak Göztepe'nin 2-1 galip geldiği Medipol Başakşehir maçında ağları sarstı. Oyuna 46'da Jahovic'in yerine dahil olan Tijanic, 83'te sahneye çıkarak Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Tijanic, bu defa deplasmanda 2-1 galip gelinen Kasımpaşa maçının kahramanı oldu. Mücadelenin 82'nci dakikasında NDiaye'nin yerine oyuna giren Tijanic, 4 dakika sonra güzel bir gole imza attı ve skoru 2-1'e getirdi. Tijanic, nöbetçi golcü kimliğini Alanya'da da sürdürdü. Maçın 60'ncı dakikasında Yalçın'ın yerine forma giyen Slovenyalı 2 dakika sonra golünü attı. Deneyimli oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da aynı senaryoyu gerçekleştirdi. Lourency'nin yerine 63'te oyuna giren Tijanic, 80'de Jahovic'in muhteşem asistini geri çevirmedi ve yine galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.