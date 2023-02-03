Süper Lig'in 23. haftası yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta yarın oynanacak 3 müsabaka ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.
Başakşehir, haftayı BAY geçecek.
Süper Lig'de 23. haftanın programı şöyle:
Yarın
13.30 Ankaragücü - Fatih Karagümrük
16.00 Sivasspor - Beşiktaş
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
5 Şubat Pazar
13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Hatayspor - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Trabzonspor
6 Şubat Pazartesi
17.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor
20.00 Giresunspor - Kayserispor
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor