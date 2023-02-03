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Spor

Süper Lig'in 23. haftası yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası yarın oynanacak olan 3 karşılaşma ile resmen başlayacak.

IHA3 Şubat 2023 Cuma 11:15 - Güncelleme:
Süper Lig'in 23. haftası yarın başlayacak
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Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta yarın oynanacak 3 müsabaka ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 23. haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 Ankaragücü - Fatih Karagümrük

16.00 Sivasspor - Beşiktaş

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

5 Şubat Pazar

13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Hatayspor - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Trabzonspor

6 Şubat Pazartesi

17.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor

20.00 Giresunspor - Kayserispor

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor

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