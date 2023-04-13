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Spor

Süper Lig'in 29.haftası Antalya derbisine sahne olacak

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor, evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Süper Lig'in 29.haftası Antalya derbisine sahne olacak
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynanacak Antalya derbisinde Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 29 puanla 13'üncü sırada bulunuyor. Corendon Alanyaspor ise 32 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE 14. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fraport TAV Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak.

Akdeniz derbisinde Antalyaspor, turuncu-yeşillilere karşı 5'i iç sahada 7 galibiyet aldı. Alanyaspor'un ise kırmızı-beyazlılara karşı 1'i deplasmanda 5 galibiyeti var. Antalya takımları bir karşılaşmada ise golsüz berabere kaldı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'deki 13 karşılaşmada rakibinin 17 golüne, 21 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

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