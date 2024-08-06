İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5961
  • EURO
    36,7195
  • ALTIN
    2608.71
  • BIST100
    10078.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala 2 futbolcudan Beşiktaş'a kötü haber
Spor

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala 2 futbolcudan Beşiktaş'a kötü haber

Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinde ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley, idmana katılmadı.

6 Ağustos 2024 Salı 11:51 - Güncelleme:
Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala 2 futbolcudan Beşiktaş'a kötü haber
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 gup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldığı öğrenildi.

Antrenmana, Galatasaray maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley katılmadı. Tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.

Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.