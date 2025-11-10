Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, savunmada yaşadığı sorunlarla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekip; geride kalan haftalar itibarıyla ligin en fazla gol yiyen takımı konumuna geriledi. Sezona umutlu başlayan Kayserispor, geride kalan 12 haftada kalesinde 28 gol gördü. Defansta yapılan bireysel hatalar ve konsantrasyon eksikliği neticesinde -15 averajda bulunan Kayserispor, sadece 13 gol atabildi. Teknik heyet, milli arada savunmadaki aksaklıkları gidermek ve takımı yeniden toparlamak için çalışmalar yapacak.

Süper Lig'de şu ana kadar Kayserispor'dan sonra en çok gol yiyen takım, 23'er gol ile Antalyaspor ve Karagümrük oldu.