İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2336
  • EURO
    48,8589
  • ALTIN
    5564.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor
Spor

Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor

Kayserispor bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlar kalesinde en çok gol gören takım oldu.

IHA10 Kasım 2025 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor
ABONE OL

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, savunmada yaşadığı sorunlarla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekip; geride kalan haftalar itibarıyla ligin en fazla gol yiyen takımı konumuna geriledi. Sezona umutlu başlayan Kayserispor, geride kalan 12 haftada kalesinde 28 gol gördü. Defansta yapılan bireysel hatalar ve konsantrasyon eksikliği neticesinde -15 averajda bulunan Kayserispor, sadece 13 gol atabildi. Teknik heyet, milli arada savunmadaki aksaklıkları gidermek ve takımı yeniden toparlamak için çalışmalar yapacak.

Süper Lig'de şu ana kadar Kayserispor'dan sonra en çok gol yiyen takım, 23'er gol ile Antalyaspor ve Karagümrük oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.