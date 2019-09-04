29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,665
  • 6,2384
  • 280.069
  • 99704.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında en pahalı ekip Galatasaray olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri yer aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 136,40 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımın ardından, 84,45 milyon avro kadro değeriyle Beşiktaş ikinci sırada, 83,38 milyon avroyla Fenerbahçe üçüncü sırada ve 63,90 milyon avroyla değeriyle Trabzonspor dördüncü sıraya yerleşti.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 7,75 milyon avro takım değeriyle MKE Ankaragücü olarak gösterildi.

Süper Lig'de yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 676,59 milyon avro olarak ifade edildi.

- Süper Lig ekiplerinin değerleri

Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre, Süper Lig'de mücadele edecek 18 takımın kadro değerleri şöyle: 

Sıra   Takım                          Değeri (milyon avro)   
1      Galatasaray                    136,40                 
2      Beşiktaş                       84,45                  
3      Fenerbahçe                     83,38                  
4      Trabzonspor                    63,90                  
5      Medipol Başakşehir             60,38                  
6      Demir Grup Sivasspor           23,95                  
7      İstikbal Mobilya Kayserispor   23,05                  
8      Konyaspor                      22,75                  
9      Alanyaspor                     22,40                  
10     Gazişehir Gaziantep            22,33                  
11     Göztepe                        22,13                  
12     Çaykur Rizespor                21,93                  
13     Kasımpaşa                      18,15                  
14     BtcTurk Yeni Malatyaspor       18,08                  
15     Gençlerbirliği                 17,58                  
16     Antalyaspor                    14,58                  
17     Yukatel Denizlispor            13,40                  
18     MKE Ankaragücü                 7,75           

- En değerli oyuncu listesi

Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon avroyla Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu.

Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Seri'yi, 23 milyon avro değerle takım arkadaşı Fransız ön libero Steven Nzonzi takip etti.

- En değerli 15 futbolcu

Ligde ter dökecek en değerli 15 oyuncu listesinde, Galatasaray'dan 5 oyuncu yer aldı.

Bu listede, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2 ve Medipol Başakşehir'den 1 futbolcu bulundu.

- Süper Lig'deki en değerli Türk futbolcu

Söz konusu internet sitesinin verilerine göre Süper Lig'de en değerli oyuncu 15 milyon avro değeriyle Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür oldu.

Bu oyuncuyu 7 milyon avroyla Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve 5,5 milyon avro değeriyle Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz takip etti.

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 15 oyuncu şöyle: 

Oyuncu                Takım                Değeri (milyon avro)   
Jean Michael Seri     Galatasaray          25                     
Steven Nzonzi         Galatasaray          23                     
Mario Lemina          Galatasaray          15                     
Daniel Sturridge      Trabzonspor          15                     
Abdülkadir Ömür       Trabzonspor          15                     
Adem Ljajic           Beşiktaş             12                     
Edin Visca            Medipol Başakşehir   12                     
Max Kruse             Fenerbahçe           12                     
Victor Moses          Fenerbahçe           11                     
Radamel Falcao        Galatasaray          10                     
Luiz Gustavo          Fenerbahçe           10                     
Domagoj Vida          Beşiktaş             10                     
Muhammed Elneny       Beşiktaş             8                      
Christian Luyindama   Galatasaray          7,5                    
Garry Rodrigues       Fenerbahçe           7,5                    
      

Markette kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dakikalarca devam etmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomide sevindirici haber! Artış sürüyor

Ekonomide sevindirici haber! Artış sürüyor

Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 6 milyon 56 bin...

Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 6 milyon 56 bin...

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması

'Gereği yapılacak' dedi, lafta kaldı! Atanan akrabalar hâlâ koltuklarında

'Gereği yapılacak' dedi, lafta kaldı! Atanan akrabalar hâlâ koltuklarında

İcradan satış sisteminde yeni dönem başlıyor, 'yarı fiyatına satılık' tarih oluyor!

İcradan satış sisteminde yeni dönem başlıyor, 'yarı fiyatına satılık' tarih oluyor!

Annesinin sevgilisi öldürmüştü! Küçük Eymen'in kısa hayatından aile dramı çıktı

Annesinin sevgilisi öldürmüştü! Küçük Eymen'in kısa hayatından aile dramı çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Dorian kabusu ölüm getirdi

Dorian kabusu ölüm getirdi

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu! 19. yüzyıla ait...

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu! 19. yüzyıla ait...

Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 6 milyon 56 bin...

Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 6 milyon 56 bin...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA