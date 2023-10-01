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Spor

Süper Lig'in en erken golü! Sebastian Szymanski'den yeni rekor

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin Çaykur Rizespor maçının 2. dakikasının 2. saniyesinde attığı gol bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol oldu.

1 Ekim 2023 Pazar 16:53 - Güncelleme:
Süper Lig'in en erken golü! Sebastian Szymanski'den yeni rekor
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, yüksek formunu sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladığı maça hızlı bir başlangıç yapan Szymanski, maçın henüz 3. dakikasında Tadic'in asisti ile topu ağlara göndermeyi başardı.

EN ERKEN GOL OLDU

Sebastian Szymanski'nin Çaykur Rizespor'a 2 dakika 2 saniye içinde attığı gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken oldu.

12 GOLE KATKI

Bu gol ile ligde çıktığı 7. maçta 5. kez golle buluşan 24 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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