Süper Lig’de 6 hafta geride kaldı. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmalarda sadece 6 sarı kart görerek Fair-Play tablosunda ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe’de şu ana kadar oyundan atılan biri olmadı. Nabil Dirar 2 sarı kart görürken, sararan diğer isimler Zanka, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Vedat Muriç oldu. Ligin en hırçın takımı ise futbolcuları 5 kırmızı ve 13 sarı kart gören Kayserispor!

(Fanatik)