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Spor

Süper Lig'in en fazla berabere kalan takımı Göztepe

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 beraberlik alarak ligin en fazla 1 puan alan takım konumunda bulunuyor.

IHA10 Eylül 2024 Salı 17:35 - Güncelleme:
Süper Lig'in en fazla berabere kalan takımı Göztepe
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Trendyol Süper Lig'e 3 beraberlik ve 1 galibiyetle başlayan Göztepe, ilk 4 hafta itibariyle yenilgi yüzü görmezken 6 puanla ligde 6. sırada yer alıyor. Bu süreçte Antalyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe ile yenişemeyen sarı-kırmızılılar, aldığı bu sonuçlarla ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta Bodrum FK maçını kazanarak da beraberlik serisine son vermişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un kaybedilmediği için mutlu olduğu ifade edilirken, beraberliklerden de çok mutlu olmadığı öğrenildi. Bulgar çalıştırıcının bu durum için özel çalışmalar yaptığı belirtildi.

OGÜN BAYRAK, GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz sezon Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'e yükselmesinde önemli paya sahip olan Ogün Bayrak, sarı-kırmızılı formayla maça hasret kaldı. Sezon başında yapılan Slovenya kampında sakatlık geçiren genç oyuncu, şu ana kadar ligde maça çıkamadı. Milli arada tedavisi devam eden 25 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Kayserispor müsabakasına kadar hazır olacağı ifade edildi.

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