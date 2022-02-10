Süper Lig'in en hızlısı Emre Mor

DHA 10 Şubat 2022 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:50

Comparisonator verilerine göre, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor ve Fenerbahçe'den Osayi-Samuel saatte 34 km'nin üstüne çıkan oyuncular oldu. Süper Lig'in 24. haftasında "her pozisyonda en fazla mesafe kat eden oyuncular" tablosu şu şekilde:

Süper Lig'de 24. haftada en yüksek hıza ulaşan ilk 10 futbolcu

1- Fatih Karagümrük - Emre Mor - 34.2 km/saat

2- Fenerbahçe - Osayi-Samuel - 34,02 km/saat

3- Başakşehir - Tolga Ciğerci - 33,98 km/saat

4- Kasımpaşa - Hadеrgjonaj - 33,98 km/saat

5- Trabzonspor - Dorukhan Toköz - 33,73 km/saat

6- Beşiktaş - Rıdvan Yılmaz - 33,7 km/saat

7- Hatayspor - Simon Falette - 33,7 km/saat

8- Kayserispor - Carlos Cardoso Mane - 33,66 km/saat

9- Başakşehir - Ndayishimiye - 33,66 km/saat

10- Beşiktaş - Güven Yalçın - 33,62 km/ssat

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24. haftasında en fazla mesafe kat eden takım ise Kasımpaşa oldu. İlk 5 takım şöyle:

1- Kasımpaşa - 121,14 km

2- Adana Demirspor - 118,57 km

3- Rizespor - 117,99 km

4- Başakşehir - 117,88 km

5- Altay SK - 116,51 km