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Spor

Süper Lig'in en iyisi belli oldu! Zirvedeki isim Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko gösterdiği performansla yalnızca taraftarların beğenisini kazanmadı istatistikleri de altüst etti. 38 yaşındaki deneyimli isim elde ettiği verilerle Süper Lig'in en iyisi olmayı başardı. İşte detaylar...

Sabah22 Mart 2024 Cuma 16:14 - Güncelleme:
Süper Lig'in en iyisi belli oldu! Zirvedeki isim Edin Dzeko
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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, gösterdiği performansla taraftarların gönlüne taht kurarken, Süper Lig'in de en iyi santrforu olmayı başardı.

Comparisonator'un yapay zeka indeks ortalamasına göre Boşnak yıldız, ligin şu ana kadarki bölümünde sergilediği performansla 279 puana ulaştı. İlk sırada yer alan Dzeko'nun ardından ikinci basamakta ise Galatasaraylı Mauro Icardi var. Aslan'ın Tangocu yıldızı, 215 puan'da.

Icardi'nin ardından ise listenin üçüncü sırasında 175 puanla Karagümrük'ten Güven Yalçın bulunuyor. Trabzonspor'un Nijeryalısı Paul Onuachu 173 puanla dördüncü, Mame Thiam ise 169 puanla beşinci sırada. Gaziantep FK'dan Draguş da Thiam'la aynı puana sahip. Kasımpaşalı Da Costa 165 puanda.

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