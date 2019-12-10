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Süper Lig’in en ucuz golcüsü

BEŞİKTAŞ’TA bu sezon kritik gollerle öne çıkan Umut Nayir, zirve mücadelesi veren takımlarda en az kazanan golcü olarak öne çıktı.

  • Star Spor
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Geçen sezon Siyah-Beyazlı takıma 4 yıllık imza atan Umut ilk yıl 1 milyon 750 bin TL ücret alırken, 4. yılın sonunda alacağı yıllık ücret 2 milyon TL’Ye yükselecek. Böylece Umut’ın ücreti euro bazında yıllık 300 bin euro civarında seyrederken, Galatasaray’a büyük umutlarla alınan ancak şu ana kadar hüsran yaşatan Falcao senede 5 milyon euroyu cebine koyuyor. Umut’un takım arkadaşı Burak Yılmaz senede 2.2 milyon euroya oynarken, Fenerbahçeli Muriç’in kazancı ise 2 milyon euro. Trabzonspor’un gol ayaklarından Sörloth 1.9 milyon euro, Sturridge de 1.5 milyon euroya oynuyor. Umut aynı zamanda Kartal’a transfer olurken, Beşiktaş bu oyuncu için kazasından Osmanlıspor’a sadece 250 bin euro ücret ödedi.

HER 64 DAKİKAYA 1 GOL SIĞDIRIYOR

KASIMPAŞA maçında fileleri iki kez havalandıran Umut Nayir, Süper Lig’deki gol sayısını 4’e yükseldi. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu 7 lig karşılaşmasında 257 dakika sahada kaldı. mut oyunda kaldığı her 64 dakikada bir gol atarak, ligin önemli isimlerini geride bıraktı. Gol krallığı yarışında söz sahibi olan Cisse, Yahovic, Sörlot ve Muriç ortalama her 120 dakikada bir gol atarken, Burak da her 145 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

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