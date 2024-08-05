Süper Lig'in en ucuz ve en pahalı kombineleri belli oldu

Fenerbahçe'de maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok, 325 bin liralık fiyatlarıyla, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda.

Sarı-lacivertli kulüp, maraton alt ve Fenerium alt kombinelerini 62 bin lira ile 325 bin lira arasında belirlerken, aynı tribünlerin üst kat biletlerinin ise 24 bin ile 46 bin lira arasında olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, maraton alt H bloktan 25 bin lira karşılığında kombine bilet alırken, kale arkası biletleri 15 bin liradan, kale arkası öğrenci biletleri ise 9 bin liradan satıldı.

Sarı-lacivertli kulüp en pahalı tribünün fiyatını geçen sezon 150 bin lira olarak belirlemişti.

En ucuz kombine kart ise Konyaspor tarafından satışa çıkarıldı. Yeşil-beyazlı ekip, kale arkası üst bilet fiyatını 800 lira olarak belirlerken, geçen yıl kombine kart sahibi olan taraftarlar, 1 Temmuz tarihine kadar bu biletlerini 600 lira karşılığında yeniledi.

Konyaspor, kale arkası alt tribün bilet fiyatını 1000 lira olarak belirlerken, diğer tribünlerin sezonluk bilet fiyatları ise 2 bin ile 25 bin lira arasında değişiklik gösterdi.

GALATASARAY'DA KOMBİNE SAHİPLERİNİN YÜZDE 97'Sİ BİLETLERİNİ YENİLEDİ



Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da geçen sezon kombine kartı bulunan taraftarların yüzde 97'si sezonluk biletlerini yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, kale arkası kombinelerinin fiyatını 14 bin ile 16 bin liradan satışa çıkarırken, diğer tribünlerin bilet bedelini ise 32 bin 500 ile 112 bin 500 lira arasında belirledi.

Galatasaray geçen yıl kombine fiyatlarını 6 bin lira ile 44 bin lira arasında satışa çıkarmıştı.

FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN EN PAHALI KOMBİNE BEŞİKTAŞ'TA



Beşiktaş'ta yeni sezon kombileri 11 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kuzey üst bloklar 11 bin, kuzey alt ve güney üst 12 bin, güney alt ise 13 bin liradan satışa çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulübün en pahalı biletleri ise VIP 101 ile VIP 100 blokları oldu. VIP 101'den kombine almak isteyen taraftarlar 210 bin lira, VIP 100'den almak isteyenler ise 240 bin lira ödedi.

Beşiktaş'ta geçen yılın fiyatları 4 bin 500 ile 35 bin 500 arasındaydı.

Trabzonspor'da ise kombine bedeli 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

Bordo-mavili kulüp güney ve kuzey üst tribün biletlerini 5 bin liradan, platinium A-C tribünlerini 45 bin liradan, platinium B tribününü ise 50 bin liradan satışa çıkardı.

LİGİN YENİ EKİPLERİNDEN BODRUM FK'NİN EN YÜKSEK FİYATLI KOMBİNESİ 90 BİN LİRA



Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe, Eyüpspor ve Bodrum FK, yeni sezon öncesinde kombine biletlerini satışa sundu.

Göztepe; 2000-2008 arasında doğan öğrenciler için 900 liralık bilet çıkarırken, diğer tribünler için sezonluk bilet ücretleri ise 2 bin 200 ile 28 bin lira arasında değişiklik gösterdi.

İzmir ekibi, geçen sezon kombine bileti olan ile geçen sezon en az 10 maça gelen taraftarlar için yüzde 10 ile 20 arasında indirim uyguladı.

Ligin bir diğer yeni ekibi Eyüpspor ise kombine kartlar için 4 farklı bilet belirledi. Kale arkası 2 bin, açık tribün B blok 3 bin, açık tribün A blok 3 bin 500 ve kapalı D blok 7 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.

İlk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından en pahalı kombine kart satan kulüp oldu.

Ligin yeni ekibi kombine kart biletlerini 15 bin lira ile 90 bin lira arasında belirledi.