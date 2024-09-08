Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, Mısır ekibine imzayı attı

Süper Lig'de bir dönem Hatayspor forması giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza yeni takımına imzayı attı.

Süper Lig ekipleriyle de anılan Gabonlu golcü, Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Hatayspor'da oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde 22 gol atan Boupendza o dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Aaron Boupendza, aynı sezonun sonunda 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer oldu. Katar'daki kariyerinin çoğunluğunu sakat geçiren golcü oyuncu, 19 maçta 9 kez ağları havalandırdı. Boupendza, 2022-2023'te 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Shabab'a imza attı. 28 yaşındaki oyuncu burada 36 maçta 17 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Gabonlu yıldız geçtiğimiz sezon başında ise 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında MLS takımlarından Cincinnati ile sözleşme imzaladı. Boupenza, ABD ekibinde 17 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Cincinnati, Boupendza'nın sözleşmesini feshetti.