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Spor

Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, Mısır ekibine imzayı attı

Bir dönem Hatayspor forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Aaron Boupendza Mısır ekiplerinden Zamalek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

8 Eylül 2024 Pazar 17:30 - Güncelleme:
Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, Mısır ekibine imzayı attı
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Süper Lig'de bir dönem Hatayspor forması giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza yeni takımına imzayı attı.

Süper Lig ekipleriyle de anılan Gabonlu golcü, Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Hatayspor'da oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde 22 gol atan Boupendza o dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Aaron Boupendza, aynı sezonun sonunda 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer oldu. Katar'daki kariyerinin çoğunluğunu sakat geçiren golcü oyuncu, 19 maçta 9 kez ağları havalandırdı. Boupendza, 2022-2023'te 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Shabab'a imza attı. 28 yaşındaki oyuncu burada 36 maçta 17 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Gabonlu yıldız geçtiğimiz sezon başında ise 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında MLS takımlarından Cincinnati ile sözleşme imzaladı. Boupenza, ABD ekibinde 17 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Cincinnati, Boupendza'nın sözleşmesini feshetti.

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