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Spor

Süper Lig'in flaş golcüsü Fenerbahçe'ye doğru! Jesus da onay verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, özellikle bu sezon Trabzonspor maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ı transfer etmek için harekete geçti. Teknik direktör Jorge Jesus'tan da onay alan Ali Koç, transferi bitirmek adına yoğun çaba sarf ediyor.

Akşam Gazetesi17 Aralık 2022 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Süper Lig'in flaş golcüsü Fenerbahçe'ye doğru! Jesus da onay verdi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, forvet transferi için mesai harcıyor. Gündeme gelen son isim ise Süper Lig'in başarılı golcüsü oldu. Bu sezon özellikle Trabzonspor maçındaki performansıyla akıllarda kalan ABD'li oyuncu, teknik ekibin onayı üzerine Ali Koç'u harekete geçirdi.

ALİ KOÇ PAZARLIK MASASINDA

Ali Koç'un bizzat görüşmeler yürüttüğü o forvet Haji Wright. Atalanta başta olmak üzere Avrupa'dan da birçok talibi olan futbolcu için Antalyaspor 10 milyon euro talep ediyor. Ali Koç ise bu rakamı aşağı çekmek adına temaslarını sürdürüyor.

ALİ KOÇ, JESUS'TAN ONAYI ALDI

Antalyaspor'da yaptıklarıyla dikkat çeken 24 yaşındaki forvet, uzun boyuna rağmen hızı ve güçlü yapısıyla göze çarpıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'tan da onay alan Ali Koç, transferi bitirmek adına yoğun çaba sarf ediyor.

ANTALYASPOR 10 MİLYON EURODA ISRARCI

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyetin 100. yılında mutlak şampiyonluk hedefi koyan Ali Koç, mali şartları zorlayarak transferi gerçekleştirmek istiyor. Antalyaspor'un ise 1,88 milyon euroya transfer ettiği oyuncu için 10 milyon euroda ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Süper Lig'de bu sezon 12 maça çıkan ABD'li forvet 9 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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