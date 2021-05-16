İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2021 Pazar / 4 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4705
  • EURO
    10,2921
  • ALTIN
    501.151
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'in gol kralı Aaron Salem Boupendza oldu
Spor

Süper Lig'in gol kralı Aaron Salem Boupendza oldu

Süper Lig'in 2020-2021 sezonun gol kralı Atakaş Hatayspor'dan Aaron Salem Boupendza oldu.

AA16 Mayıs 2021 Pazar 00:54 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 00:54
ABONE OL

Sezon boyuna 22 kez fileleri havalandıran Gabonlu futbolcu gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Bu sezon 19'ar gol kaydeden Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ile Atakaş Hataysporlu oyuncu Mame Biram Diouf ise ikinci sırada kaldı.

- Adem Büyük en golcü Türk oyuncu oldu

Helenex Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Türk oyuncular adına en golcü isim oldu.

Takımının Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Adem, 17 gole ulaştı.

Gaziantepli futbolcu Muhammet Demir ise 2020-2021 sezonunu 15 golle tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.