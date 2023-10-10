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Spor

Süper Lig'in ilk 8 haftasında hakemlerin panoraması

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 5 maça atanan Ümit Öztürk, en fazla düdük çalan hakem oldu. 14 kez VAR odasına giren Koray Gençerler de bu alanda zirvede yer aldı.

IHA10 Ekim 2023 Salı 10:13 - Güncelleme:
Süper Lig'in ilk 8 haftasında hakemlerin panoraması
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Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftanın tamamlanmasıyla milli araya girildi. 20 takımın kıyasıya mücadelesiyle geçen bu sürecte hakemler de yoğun mesai harcadı.

VAR'IN LİDERİ KORAY GENÇERLER

İlk 8 haftalık bölümde Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak VAR odasına en fazla giren isim Koray Gençlerler'di. Gençerler, MHK tarafından 14 müsabakaya VAR veya AVAR olarak atandı. 45 yaşındaki hakemi, 13'er defa ile Mustafa Öğretmenoğlu, Erkan Engin ve Serkan Tokat takip etti.

EN FAZLA DÜDÜK ÇALAN ÜMİT ÖZTÜRK

Söz konusu süreçte en çok düdük çalan hakem de Ümit Öztürk oldu. Öztürk, 5 maçta hakem olarak sahada yer aldı. Ümit Öztürk'ü, en fazla maç yöneten hakemler sıralamasında 4'er defa ile Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Halil Umut Meler, Murat Erdoğan, Ali Şansalan, Atilla Karaoğlan ve Zorbay Küçük izliyor.

EN ÇOK SARI ATİLLA KARAOĞLAN'DAN

MHK, 8 haftada oynanan 79 maçta 25 hakemi Süper Lig'de sahaya sürdü. Bu hakemler söz konusu maçlarda toplam 339 defa (çift sarı kartlar dahil) sarı kartına başvurdu. Söz konusu kartların 26'sını ise Atilla Karaoğlan gösterdi. Karaoğlan, böylelikle ligin 8 haftasında en fazla sarı kartına başvuran isim olarak ön plana çıktı. Atilla Karaoğlan'ı 24 kez ile Ümit Öztürk, 21'er defayla da Kadir Sağlam ve Burak Pakkan takip etti.

YASİN KOL VE BURAK PAKKAN'DAN 3'ER KIRMIZI

Ligin ilk devresinde en fazla kırmızı kartına başvuran hakemler Yasin Kol ve Burak Pakkan oldu. Kol 2'si direkt, 1'i çift sarıdan, Pakkan da aynı şekilde 2'si direkt, 1'i çift sarı karttan olmak üzere 3'er defa, toplamda da 6 kez kırmızılarına başvurdular.

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