28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:31 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:32

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, olağan genel kurulda yaptığı konuşmada yeni yabancı kuralı ve seyirci konusuna değindi. Özdemir, Süper Lig A.Ş kurulması konusunda Kulüpler Birliği'yle mutabık kaldıklarını ve yayın haklarını bu kuruma devredeceklerini belirtti.

Yeni sezonda statlara ve localara alınacak seyirci sayısı hakkında konuşan Nihat Özdemir "Stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si, locaların yüzde 100'ü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SEZON UYGULAYACAKTIK, TALEBİNİZ NEDENİYLE 1 YIL ERTELEDİK"

Yeni yabancı kuralına da değinen Özdemir, "Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı" şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir'in diğer açıklamaları şöyle:

"A Milli Takımımız yoğun bir dönem geçirdi. Elemelerde Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz ve zirve yaptığımız dönem, EURO 2020'de bizi üzen sonuçlarla tamamlandı. Gereken dersleri aldık, rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik.

Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında İstanbul, Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacaktır.

Türk hakemliğine güveniyoruz. İstikrardan yana kararlar aldık. Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda 3 ayrı hakemimiz maç yönetti. Cüneyt Çakır hocamız EURO 2020'de görev alıp finaller tarihinde en fazla maç yöneten hakem oldu.

2022-23 sezonunda TFF 1. Lig'de de VAR uygulamasını kullanmayı hedefliyoruz.

Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır gündeminde olan Süper Lig A.Ş'nin kurulması konusunda mutabık kaldık. TFF'nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının, kurulacak Süper Lig A.Ş'ye devredilmesini TFF olarak destekliyoruz."