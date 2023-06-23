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Spor

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'dan Theo Walcott sürprizi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, İngiliz futbolcu Theo Walcott için devrede. İstanbul ekibi serbest kalan oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için görüşmeler geçekleştiriyor. İşte detaylar...

23 Haziran 2023 Cuma 08:44 - Güncelleme:
Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'dan Theo Walcott sürprizi
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hız kazandırdı.

BeIN Sports'un haberine göre; Pendikspor, bir dönem Arsenal'de forma giyen 34 yaşındaki İngiliz yıldız Theo Walcott'u renklerine bağlamak istiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Son olarak Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Theo Walcott'un İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sona ermiş durumda.

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 24 resmi maça çıkan yıldız kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol 2 asist kaydetti.

11 YIL ARSENAL'DA OYNADI

Kariyerine Southampton altyapısında başlayan Theo Walcott, 11 yıl Arsenal forması giydikten sonra 2017-18 sezonunda Everton'a Transfer oldu ve son olarak yeniden Southampton'a döndü.

Kariyeri boyunca 567 resmi maça çıkan Theo Walcott, bu maçlarda 132 gol 95 asist kaydetti.

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