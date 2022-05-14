Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'dan İsmet Yıldırım'a ziyaret

Ümraniyespor, Süper Lig'e çıkmayı garantilemesinin sevincini yaşıyor. Ümraniyespor'da teknik ekip ve futbolcular, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Teknik direktör Recep Uçar ve Ümraniyespor oyuncuları Başkan Yıldırım ile sohbet etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

"1938'DE KURULAN BU TAKIM KÜLLERİNDEN YENİDEN HAYATA GEÇTİ"

Ziyarette konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "1938'de kurulan bu takım küllerinden yeniden hayata geçti. Türkiye'nin en önemli ligine çıkmış oldu. Tabii geride yapılan hizmetler var. Bu hizmetlerin de altyapısıyla birlikte bu hizmetleri yapmış olanlara teşekkür ediyoruz. Eski belediye başkanımız, kulüp başkanları, antrenörler hepsine teşekkür ediyoruz. Bu son 3 senede çok büyük işler yapıldı. Özellikle son 1.5 senede orta ölçekli modern stat yapıldı. Ancak 2 bin 500 kişi, 3 bin kişi en fazla 5 bin kişiyle oynandı. Bana göre o ambiyansta her hafta 10 bin kişiyle oynamamız lazım" dedi.

TARIK AKSAR: "CİDDİ EMEĞİNİN KATKISIYLA OLUŞAN BİR DURUM"

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar ise, "Başarı tek başına olmuyor, bu başarı tek başına benim başarım değil. Özellikle oyuncularımıza teşekkür ediyorum. En başta onlar olmak üzere herkesin ciddi emeğinin katkısıyla oluşan bir durum. Çok değerli bir hikaye. Neden değerli? Süper Lig tarihinde ilk defa olduğu için değerli. TFF 1. Lig tarihinin en zor senesinde, çok büyük şehirlerin yarıştığı bir ligde 1. haftadan 34. haftaya kadar ilk 2'den hiç çıkmadan, kimseyle uğraşmadan, kavga etmeden bir çok eksiklikler hissetsek de elde edilen bu başarı çok değerli" diye konuştu.