Heung min-Son 2015'te kapısından girdiği Tottenham'a geçen 10 yılın ardından veda etmeye hazırlanıyor. Kuzey Londra ekibiyle ilk ve tek kupasını geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla kazanan Güney Koreli futbolcu takımın sembol isimlerinden olmayı başardı. Ada basını ayrılığı beklenen Heung min-Son için yeni adresi duyurdu.

HEUNG MİN-SON SÜPER LİG YOLUNDA

Heung min-Son kariyerindeki yeni sayfayı Süper Lig'de açıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki yıldız futbolcu için girişimde olduğunu aktarıldı. Sarı lacivertlilerin Heung min-Son transferi için ısrarcı olduğu ve Jose Mourinho'nun da eski öğrencisini takımda görmek istediği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Heung min-Son ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtilirken, Tottenham ile sıkı bir bonservis pazarlığına girileceği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

TOTTENHAM YAPILANMAYA GİDİYOR

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Tottenham'ın kadroda ciddi bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor. Premier Lig'de bu sezonu oldukça kötü geçiren Kuzey Londra ekibinin takımdan göndereceği futbolcular arasında Heung-min Son'un da yer aldığı bildirildi.

Tottenham'ın yıldız futbolcunun ilerleyen yaşını hesaba katarak gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığına değinildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham formasıyla 46 maçta sahaya çıkan Heung min-Son 11 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi