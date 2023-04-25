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Spor

Süper Lig'in yeni yıldızı Lucas Moura! Havalimanında unutulmaz karşılama

Lucas Moura için Süper Lig yolu gözüktü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan yıldız oyuncu Lucas Moura için Fenerbahçe harekete geçti. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Nisan 2023 Salı 19:31 - Güncelleme:
Süper Lig'in yeni yıldızı Lucas Moura! Havalimanında unutulmaz karşılama
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Bu sezon ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına erkenden başladı. Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Lucas Moura'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE'DEN LUCAS MOURA HAMLESİ

30 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Lucas Moura 2018 yılında Paris Saint-Germain'den Tottenham'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde uzun süre üst düzey performans sergileyen Brezilyalı futbolcu Lucas Moura'nın sezon sonunda kontratının bitecek olması Fenerbahçe kulübünü harekete geçirdi.

TEKLİF YAPILDI: GELİYOR...

Fenerbahçe, sezon sonunda bonservisi elinde olacak olan yetenekli kanat oyuncusu Lucas Moura'yı transfer etmek için harekete geçtiği, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. Tarafların görüşmelerde sona geldiği ve transferin önümüzdeki yaz kesinlik kazanacağı ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Lucas Moura bu sezon Tottenham forması ile çıktığı 16 resmi maçta takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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