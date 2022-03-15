Süper Lig'in yıldızı idolünü Wayne Rooney diye açıkladı! Sürpriz isim

15 Mart 2022 Salı 18:35 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 19:00

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Beşiktaş derbisi sonrası sarı-kırmızılıların mobil uygulamasında taraftarlardan gelen soruları cevapladı. En unutamadığı maçın Fenerbahçe maçı olduğunu belirtirken idolünün ise Wayne Rooney olduğunu söyledi.

MOSTAFA MOHAMED SORULARI CEVAPLADI

Galatasaray mobil uygulamasında sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen soruları cevaplayan Mostafa Mohamed, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin en güzel taraftarı. Glatasaray hayatımda çok şey değiştirdi. Galatasaray buraya her gelen için hayatın anlamı demek." şeklinde konuştu.

İDOLÜ WAYNE ROONEY

Mısırlı futbolcu idolünün İngiliz yıldız Wayne Rooney olduğunu belirtti. Takımda en komik ve en iyi giyinen kişinin Arda Turan olduğunu belirten Mohamed, en kötü giyinen oyuncunun Barış Alper olduğunu söyledi.

Öte yandan Mostafa Mohamed, en unutamadığı maçın ise Fenerbahçe'ye karşı oynadığı ilk maçı olduğunu belirtti.