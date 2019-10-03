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Süper Lig’in yıldızları Etnospor Festivali’nde buluşuyor

Etnospor Kültür Festivali’nin 4’üncüsünün açılışı Türkiye Süper Ligi’nin en gözde oyuncularını ağırlayacak.

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Süper Lig’de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan futbolun starları bu kez Etnospor Kültür Festivali’nin açılışında geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak.
 
Falcao, Vedat Muriç Emre Belözoğlu ve Muslera gibi yıldız isimlerin çekişmesi renkli görüntülere sahne olacak.
 
Organizasyonun açılışı 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.
 
Etnospor Kültür Festivali’ne katılacak isimler:
 
Muslera, Falcao, Abdürrahim Albayrak, Emre Belezoğlu, Vedat Muriç, Arda Turan, Gökhan İnler, Hidayet Türkoğlu, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman, Nihat Kahveci ve Fenerbahçeli yönetici Gürel Aydın da katılacak. 
 
TRT SPOR
 

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