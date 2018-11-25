Superclasico ertelendi!

Libertadores Kupası’nda bu gece oynanacak Boca Juniors-River Plate maçı öncesinde olaylar çıktı.

Boca Juniors takım otobüsü River Plate taraftarlarının saldırısına uğradı. Atılan taşlar sonrasında otobüsün camları kırıldı. Olaylarda yetersiz kalan polisin attığı biber gazı, Boca Juniorslu oyuncularını etkiledi.

Bu olayların ardından TSİ 23.00'de başlaması gereken maçın 00:00'a ertelendiği duyurulmuştu. Kısa bir süre sonra maç bir kez daha ertelendi ve karşılaşmanın başlama saati, TSİ 01:15 olarak belirlendi.

Son gelen habere göre, karşılaşma 25 Kasım TSİ 23.00'de oynanacak.

Öte yandan Boca Juniors Başkanı Daniel Angelici, Infantino'nun kendisine "Eğer maça çıkmazsanız turnuvadan diskalifiye olursunuz." dediğini söyledi.