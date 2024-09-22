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Spor

Superclasico sonrası ortalık karıştı

Arjantin'in dünyaca ünlü derbisi Superclasico'da kazanan taraf Boca Juniors'u deplasmanda 1-0 yenen River Plate oldu. Maçın ardından Boca kalecisi Sergio Romero ile taraftarlar arasında kavga çıktı.

22 Eylül 2024 Pazar 15:07 - Güncelleme:
Superclasico sonrası ortalık karıştı
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Arjantin Premier Ligi'nde Boca Juniors, ezeli rakibi River Plate'i konuk etti. "Superclasico" olarak adlandırılan derbiyi misafir takım 1-0 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ LANZINI'DEN

La Bombonera Stadı'nda oynanan maçta River Plate'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Manuel Lanzini attı. 90+12'de kırmızı kart gören Christian Lema, Boca Juniors'ı 10 kişi bıraktı.

ROMERO'YU ÇILDIRTTILAR

Bu arada karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın kalecisi Sergio Romero ile taraftarları arasında kavga çıktı. Kendisine hakaret edilmesi ve kafasına bayrak atılmasına oldukça sinirlenen Romero, tribüne çıkarak taraflarla tartıştı. Takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği 37 yaşındaki file bekçisi soyunma odasına götürüldü.

  • Boca Juniors
  • River Plate
  • Superclasico

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