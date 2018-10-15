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SuperCup Women sahibini buluyor

Galatasaray Basketbol Kadın Takımı, geçen sezon EuroLeague Women şampiyonu olan UMMC Ekaterinburg ile karşılaşacak.

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Geçtiğimiz sezon EuroCup Women'ı kazanarak çok büyük bir başarıya imza atan Galatasaray Basketbol Kadın Takımı, geçen sezon EuroLeague Women şampiyonu olan UMMC Ekaterinburg ile karşılaşacak.

Ekaterinburg Arena'da oynanacak olan mücadele 17 Ekim Çarşamba günü TSİ 17:00'de başlayacak.

Sarı-Kırmızılı takım, çarşamba günü oynanacak mücadele için 16 Ekim Salı günü saat 00:30'da Rusya'ya hareket edecek.

İki şampiyonu karşı karşıya getirecek SuperCup Women mücadelesi, FIBA’nın YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecek.

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