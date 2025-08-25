Süper Lig'de 3. hafta geride kaldı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'de 3. hafta tek maçla sona erdi.TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenen üçüncü haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, müsabakayı 2-1 kazandı.Sona eren üçüncü haftanın ardından son şampiyon Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi.Sezona '3'te 3' yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, averajla Trabzonspor'un önünde yer alarak liderliğe yükseldi.Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0Zecorner Kayserispor-Galatasaray: 0-4ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1

Puan durumu:

Gelecek haftanın programı:

Süper Lig'de 4. hafta 29 Ağustos Cuma günü yapılacak Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla başlayacak.Lige 31 Ağustos Pazar günü yapılacak maçların ardından milli takım arası verilecek. Dördüncü haftanın maç programı şöyle:29 Ağustos 2025 Cuma21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)30 Ağustos Cumartesi:19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)31 Ağustos Pazar:19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)