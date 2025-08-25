Süper Lig'de 3. hafta geride kaldı

Sonuçlar:Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0Zecorner Kayserispor-Galatasaray: 0-4ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1
Puan durumu:
Gelecek haftanın programı:Süper Lig'de 4. hafta 29 Ağustos Cuma günü yapılacak Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla başlayacak.Lige 31 Ağustos Pazar günü yapılacak maçların ardından milli takım arası verilecek. Dördüncü haftanın maç programı şöyle:29 Ağustos 2025 Cuma21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)30 Ağustos Cumartesi:19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)31 Ağustos Pazar:19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)