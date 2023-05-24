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Spor

Sürpriz ayrılık! Andrea Pirlo dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı. İtalyan teknik adam sezon başında İstanbul ekibinin başına geçmişti.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Sürpriz ayrılık! Andrea Pirlo dönemi sona erdi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, flaş bir karar aldı.

beIN SPOR'un haberine göre, İstanbul temsilcisi teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig'de takımının başında 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 44 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Andrea Pirlo, Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasından önce geleceği ile ilgili, "Hala maçlara odaklıyım. Bunları en iyi şekilde bitirip, geleceğimle ilgili kararı vereceğim" sözlerini kullanmıştı.

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