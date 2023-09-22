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Spor

Sürpriz gelişme! De Gea futbolu bırakabilir

Manchester United'dan ayrıldıkatan sonra gelen hiçbir teklifi kabul etmeyen İspanyol kaleci De Gea için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başarılı file bekçisinin futbolu bırakabileceği öne sürüldü.

22 Eylül 2023 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Sürpriz gelişme! De Gea futbolu bırakabilir
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Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra transfer döneminin sona ermesine rağmen hiçbir kulübe imza atmayan İspanyol kaleci David de Gea için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

"FUTBOLU BIRAKABİLİR"

İngiliz basınında The Guardian'ın haberine göre; David de Gea, büyük bir kulüpten birinci kalecilik teklifi almazsa futbolu bırakabilir.

"BÜYÜK KULÜP İSTİYOR"

Haberde, 33 yaşındaki yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'dan birçok teklif almasına rağmen rekabetçi seviyede bir kulüpte oynamak istediği için bu teklifleri reddettiği yazıldı.

Manchester United formasıyla 12 yılda çıktığı 545 maçta 590 gol yiyen David de Gea, bu maçların 190'ında kalesini gole kapattı.

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