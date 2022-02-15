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Spor

Sürpriz iddia! Lucescu ve Fenerbahçe...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a, Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu'nun önerildiği ortaya çıktı.

Yeni Asır15 Şubat 2022 Salı 09:21 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 09:21
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Spor Toto Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar elde eden ve takımın başına Vitor Pereira'dan sonra sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Joachim Löw, Jorge Jesus ve Cuca ile pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde gündeme Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da geldi.

KOÇ KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un danışmanlarından birisi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş 'ı çalıştıran ve şampiyonluklar yaşayan Rumen teknik adamı Koç'a önerdi. Ali Koç'un bu fikir hakkında düşüncesinin henüz net olmadığı belirtilirken önceliğinin A, B ve C planı olarak belirlediği isimler olduğu öğrenildi. Eğer bu 3'lüden sonuç çıkmazsa Lucescu'nun takımın başına geçmesi için görüşmeler yapılacak.

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