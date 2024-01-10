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Spor

Sürpriz iddia! PSG, Sacha Boey'in peşinde

Fransa devi PSG, Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey'i gündemine aldı. Yapılan haberde, Fransız ekibinde Nordi Mukiele'nin olası ayrılığı durumunda alternatif isimlerden birinin Sacha Boey olduğu aktarıldı.

10 Ocak 2024 Çarşamba 01:28 - Güncelleme:
Sürpriz iddia! PSG, Sacha Boey'in peşinde
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Galatasaray forması giyen Sacha Boey, performansıyla Paris Saint-Germain'in radarına girdi.

Telefoot'ta yer alan habere göre, Fransız temsilcisinin Nordi Mukiele'nin olası ayrılığı durumunda düşündüğü isimlerden birinin Sacha Boey olduğu belirtildi.

BONSERVİSİ SORUN OLABİLİR

PSG için Boey konusunda olumsuz tarafın ise bonservis olduğu kaydedildi. Yedeğe düşünülen Fransız oyuncunun, kulübe için pahalı bir alternatif olduğu vurgulandı.

PREMIER LİG EKİPLERİ DE TAKİPTE

Boey'un Premier Lig ekipleri tarafından da takip edilen bir isim olduğu aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 29 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

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