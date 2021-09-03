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Spor

Sürpriz imza! Ayrılık... Emre Akbaba imzaya gidiyor

Milli futbolcu Emre Akbaba Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor eski oyuncusu Emre Akbaba'yı sarı kırmızılı ekipten bir yıllığını kiraladı.

3 Eylül 2021 Cuma 21:45 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 21:45
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Galatasaray'ın sezon başında sözleşme yenilediği Emre Akbaba sarı kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. Emre Akbaba'nın eski takımı Aytemiz Alanyaspor Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Fanatik'in haberine göre, turuncu-yeşilliler, Galatasaray 'da beklenen performansı gösteremeyen eski oyuncusu Emre Akbaba'nın maaşının tamamını ödeyecek. Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna adı bildirilmeyen ve bugün idmana çıkmayan Emre Akbaba, yarın Alanya'da olacak ve resmi sözleşmeye imza atacak.

EMRE AKBABA'YA 4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Galatasaray, sezon başı 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Emre Akbaba'yı kiralık gönderdi. Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen 28 yaşındaki orta saha, eski takımına 1 yıllık kiralandı.

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