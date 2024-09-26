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Spor

Sürpriz isim kadroya dönüyor! Mourinho'nun U.S Gilloise planı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sezondaki ilk maçında Fenerbahçe, evinde Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Jose Mourinho, bu maç öncesi rotasyona gitmeyi planlıyor. İşte Mou'nun sürpriz 11'i...

DHA26 Eylül 2024 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Sürpriz isim kadroya dönüyor! Mourinho'nun U.S Gilloise planı belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek.

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı bugün saat 19.45'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapacak. Sarı-lacivertli ekip, 3-1'lik derbi mağlubiyetinin ardından bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor.

JOSE MOURİNHO'NUN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK YAPMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 3-4 değişiklik yapması bekleniyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür, Szymanski ve İsmail Yüksek'i yedek kulübesinde bekletmeyi planlıyor. Ayrıca sakatlığı süren Maximim de riske edilmeyebilir.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM STATÜ GEREĞİ FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.

OSAYI-SAMUEL GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertli ekibin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Osayi-Samuel bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 27 yaşındaki futbolcunun Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İKİ EKİP GEÇEN SEZON DA RAKİP OLMUŞTU

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, kendi sahasında 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf olmuştu.

UNION SAINT-GILLOISE LİGİNDE 12'NCİ SIRADA

Union Saint-Gilloise, 8 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından 10 puana ulaşan Union Saint-Gilloise, ligin 12'nci sırasında yer alıyor.

Öte yandan 8 maçta rakip ağlara 7 gol gönderen ekip, kalesinde de 7 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Union Saint-Gilloise (Belçika), Twente (Hollanda) (D), Manchester United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Slavia Prag (Çekya) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Olimpik Lyon (Fransa) ve Midtjylland (Danimarka) (D) ile karşılaşacak.

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