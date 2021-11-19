Sürpriz karar! Samet Aybaba'nın kaderi belli oldu

Star.com.tr 19 Kasım 2021 Cuma 09:49 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 09:49

Süper Lig'de son olarak Adana Demispor'u çalıştıran Samet Aybaba Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşme gerçekleştirmişti. Tecrübeli teknik adamın Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşmelerin tıkandığı öğrenildi. Listede bir çok isim bulunduran Azerbaycan heyeti Samet Aybaba'yı listede geride bıraktı.

SAMET AYBABA'NIN KADERİ BELLİ OLDU

Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşmeler gerçekleştiren Samet Aybaba'ya kötü haber geldi. Gelen teklifler sonrası Aybaba, Azerbaycan ile anlaşma sağlamıştı. Ancak listede başka isimlerle de görüşen Azerbaycan yönetimi Samet Aybaba ile yaptığı görüşmeler sonrasında diğer teknik adamlara yöneldi.

OKAN BURUK TEKLİFİ KABUL ETMEMİŞTİ

Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan ve daha sonrasında takımdan ayrılan Okan Buruk da Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşme gerçekleştirmişti. Yurt dışı ve Anadolu'da takım çalıştırmayı bu sezon düşünmeyen genç teknik adam teklifi kabul etmemişti.