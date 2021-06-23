Star.com.tr 23 Haziran 2021 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 20:20

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de geçiren Cengiz Ünder, bonservisinin bulunduğu Roma'ya geri dönmüştü. Roma'nın kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Cengiz Ünder için sürpriz takip çıktı. Sky Sport'un haberine göre, Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e kaptıran Milan Cengiz Ünder için devrede.

KARARI MOURINHO VERECEK



Roma'nın başına bu sezon geçen Jose Mourinho Cengiz Ünder için kararını verecek. Roma kulübünün satış listesine koyduğu Cengiz için beklentisi 15 milyon euro civarında.

FRANKFURT'TA DEVREDE



Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'da Cengiz için devrede. Alman basınının iddiasına göre Roma'nın Cengiz Ünder'ı satmayı planladığı ve kanat oyuncusu için 15 milyon sterlin civarında bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Ancak bu rakam müzakerelerle 10 milyon sterline düşebilir. Frankfurt, Cengiz'e ilgi gösteriyor ve Almanya Bundesliga'da başarılı bir 2020-21 sezonunun ardından ligi beşinci bitirdikleri için gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler. Cengiz, 2017'den bu yana toplamda 88 kez Roma forması giydi ve kulüp için 17 gol attı ve 12 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Leicester City'de ise 19 maçta sadece iki gol ve üç asist yapabildi.