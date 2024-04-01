Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı ancak performansı yeterli görülmeyen Joe Worrall için sıcak bir gelişme yaşandı.

Inside Futbol'un haberine göre; Beşiktaş'ta yeterli süre alamayan Joe Worrall için Championship ekipleri devreye girdi.

İngiliz ekiplerinin gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Joe Worrall'ın durumunu takip ettiği belirtilirken, haberde herhangi bir kulüp ismi belirtilmedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta şu ana dek 4 maça çıkan Worrall, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamadı.