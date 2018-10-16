Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şut ve gol çalışmasında Pepe, Vagner Love ve Mustafa Pektemek yıldız oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile 21 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile 21 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sabah salonda çalışan siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam idmanının ilk bölümünde istasyon ve pas çalışması yaptı. Futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise şut ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalıştı.

Beşiktaş'ta tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.

Milli takımlardan dönen Pepe ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanda yer aldı. Pepe takımla çalışırken, Oğuzhan dinlenmeye yönelik bir çalışma yaptı.

Şut ve gol çalışmasında Pepe, Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in attığı goller dikkati çekti.

Sakatlığı süren Adriano Correia, çalışmada yer almadı. Milli takımlardan henüz dönmeyen 9 oyuncu da idmana katılmadı.

Siyah-beyazlı takım, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA