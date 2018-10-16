Şut ve gol çalışmasında Pepe, Vagner Love ve Mustafa Pektemek yıldız oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile 21 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sabah salonda çalışan siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam idmanının ilk bölümünde istasyon ve pas çalışması yaptı. Futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise şut ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalıştı.

Beşiktaş'ta tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.

Milli takımlardan dönen Pepe ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanda yer aldı. Pepe takımla çalışırken, Oğuzhan dinlenmeye yönelik bir çalışma yaptı.

Şut ve gol çalışmasında Pepe, Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in attığı goller dikkati çekti.

Sakatlığı süren Adriano Correia, çalışmada yer almadı. Milli takımlardan henüz dönmeyen 9 oyuncu da idmana katılmadı.

Siyah-beyazlı takım, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.