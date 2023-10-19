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Spor

Suudi Arabistan, 2035 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor

Suudi Arabistan, 2035 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetinde olduğunu duyurdu.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, 2035 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor
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Suudi Arabistan Kadın Futbol Takımı'nın sportif direktörü Monika Staab, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı "Liderler Haftası" konferansında, federasyonun 2035 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı düzenleme niyetinde olduğunu belirterek, "Kadınların Suudi Arabistan'da oynaması, bence gelecek için harika bir gelişme olur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği için de resmi adaylık başvurusu yapan Suudi Arabistan'a destek verdiğini geçen hafta duyurmuştu.

Son yıllarda futbola yaptığı yatırımlar ve tanınmış uluslararası yıldızları ligine katmasıyla adını duyuran Suudi Arabistan, 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'nı düzenlemek için de başvuruda bulunmuştu. Suudi Arabistan, bu turnuvaya ev sahipliği sürecinde Avustralya ile yarışıyor.

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