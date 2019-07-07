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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, yabancı futbolcu sayısını düşürmeye hazırlanıyor

Suudi Arabistan'ın yeni Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Mashal, yabancı futbolcuda sınırlamaya gitmeyi düşündüklerini söyledi. Mashal, 'Alınmış bir karar yok ama bu şekilde gidemez. Yabancı futbolcu sayısında karar vereceğiz' dedi.

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Suudi Arabistan futbolunda Türk kulüplerine de yakından ilgilendiren devrim gibi bir karar alındı. 
 
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Yasser Al Mashal, yabancı futbolcu konusunda sınırlandırma getireceklerini açıkladı. Son yıllarda ülkeye gelen yabancı futbolcuların yüksek maaliyetleri bir tarafta, kulüplerin FIFA'daki dosyaların artmasının ardından yeni Federasyon Başkanı yabancı futbolcu konusuna sınırlama getireceklerini açıkladı. 
 
Yasser Al Mashal yaptığı açıklamada, "Şu anda alınacak kararla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Karar aşamasında tabi ki Federasyon toplanacak. Ancak şu anki tabloya göre yabancı futbolcu sayısının bu şekilde devam etmesi kulüplere zarar verecek. Böyle devam edemez." dedi. 
 
DİĞER ENGEL SORUŞTURMA
 
Mbaye Diagne ile el sıkışan ve Galatasaray'a 13 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden Al Nassr Kulübünün, transferi başlatılan soruşturma nedeniyle dondurduğu öğrenildi.
 
Suudi Arabistan Kulüplerinin son yıllarda imza attıkları transferler hükümet tarafından soruşturulurken Diagne'nin transferinin de bu yüzden rötar yaptığı belirtildi.  (Futbolarena)

Taksici ve müşteri arasında ´kısa mesafe´ tartışması

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