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Spor

Suudi Arabistan - Meksika maçı öncesi tur için karışık hesaplar

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Meksika, C Grubu'ndaki son maçlarında yarın karşı karşıya gelecek.

AA29 Kasım 2022 Salı 13:48 - Güncelleme:
Suudi Arabistan - Meksika maçı öncesi tur için karışık hesaplar
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Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

İlk maçında Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan, Polonya'ya ise 2-0 mağlup oldu.

Grupta son sırada yer alan Meksika ise tek puanını Polonya beraberliği ile aldı.

Fransız teknik adam Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan, kazanması halinde tarihinde ikinci kez gruptan çıkacak. 3'er puana sahip Suudi Arabistan ve Arjantin'in son maçlarında berabere kalmaları halinde bu sonuç Arjantin'e yarıyor.

Mutlak galibiyete ihtiyacı olan eksi 2 averaja sahip Meksika, sahadan üç puanla ayrılır ve Arjantin yenilirse tur biletini alacak.

"Tangocular"ın berabere kalması halinde Meksika'ya 4 farklı galibiyet gerekiyor. İki takımın puanı ve averajı aynı olması durumunda daha fazla gol atan takım yoluna devam edecek.

FIFA organizasyonlarında iki takım arasında daha önce oynanan 3 maçı da Meksika kazandı. Bu maçlarda Meksika rakibine 12 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

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