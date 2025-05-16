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Spor

Suudi Arabistan'da şampiyon Al Ittihad

Al Raed'i 3-1 yenen Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 00:07 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da şampiyon Al Ittihad
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Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Raed'i 3-1 yenen Al Ittihad, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda Al Raed'e konuk olan Al Ittihad, Steven Bergwijn'ın 21, Danilo Pereira'nın 40 ve Abdulrahman Al Obud'un 47. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Al Raed'in golünü ise 9. dakikada Oumar Gonzalez kaydetti.

Bu sonuçla 32 haftada 77 puana ulaşan lider Al Ittihad, en yakın rakibi Al Hilal ile arasındaki farkı 9'a çıkardı. Bir maçı eksik Al Hilal'e karşı ikili averajda üstünlüğü bulunan Al Ittihad, şampiyonluğu garantiledi.

Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı ve kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, Moussa Diaby gibi futbolcuları bulunduran Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'deki 10. şampiyonluğunu yaşadı.

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