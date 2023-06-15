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Spor

Suudi Arabistan'da yeni hedef Alvaro Morata

Son dönemde birçok dünya yıldızı futbolcunun yeni adresi olan Suudi Arabistan'dan yeni hamle geldi. Suudi ekibi Al-Taawoon, Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata'ya yıllık 50 milyon euro teklifte bulundu.

15 Haziran 2023 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da yeni hedef Alvaro Morata
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Suudi Arabistan Ligi'ni 5.sırada tamamlayan Al-Taawoon, İspanyol golcüyü gözüne kestirdi.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Al-Tawoon, Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata'ya yıllık 50 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi.

30 yaşındaki yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesine karşın bu teklifi henüz geri çevirmediği belirtildi.

Alvaro Morata bu sezon Atletico Madrid ile 45 maçta 13 gol gol atarken 3'te asist yaptı.

Geçtiğimiz hafta, Suudi Arabistan ekibinin Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye yıllık 30 milyon euro'ya yakın maaş teklif ettiği de iddia edilmişti.

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