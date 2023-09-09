Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye

Trendyol Süper Lig'de 9 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Suudi Arabistan ekibi, Temmuz ayında 29 milyon euroya transfer ettiği yıldız futbolcuyu yabancı sınırı nedeniyle kadro dışı bıraktı. Oyuncu için kulüp arayan Arabistan ekibi, Fenerbahçe'yi buldu ve yıldız futbolcuyu kiralık olarak önerdi.

ARABİSTAN'DAN FENERBAHÇE'YE

Suudi Arabistan kulüpleri, devlet desteği sayesinde bu transfer dönemine damga vurdu. 1 milyar Euro'dan fazla transfer harcaması yapıldı. Kadrosunu Benzema, Kante, Fabinho gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendiren Al-Ittihad'ın çarpıcı transferlerinden biri de Celtic'ten 29 milyon Euro'ya aldığı Jota'ydı. Ancak Portekizli oyuncu 2 ayda gözden düştü. Real Betis'ten stoper Luis Felipe'nin gelmesiyle birlikte Jota, yabancı kontenjanına takıldı. Al-Ittihad şimdi 24 yaşındaki oyuncuya kulüp arıyor. Suudi Arabistan ve Avrupa'da transfer döneminin bitmesi nedeniyle fazla bir seçenek yok. Fenerbahçe, aslında hücum hattına takviye yapmayı planlamasa da Jota'nın kiralık olarak önerildiği öğrenildi. Üstelik maaşını da Al-Ittihad karşılayacak.

KİNG İHTİMALİ

Sarı lacivertliler'in bu transferi yapması için yabancı oyuncu kontenjanında yer açması gerekiyor. Joshua King, gözden çıkarılması muhtemel isimlerin başında geliyor. Ancak İsmail Kartal'ın King-Jota değişikliğine sıcak bakmama ihtimali var. Çünkü Portekizli yıldız gelse bile Konferans Ligi'nde forma giyemeyecek. Yine Suudi Arabistan ile kuvvetli ilişkileri bulunan Fenerbahçe, önemli bir sürprize imza atabilir.